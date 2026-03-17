В Троицке завели дело о халатности после обрушения облицовки в школе

Следственный отдел по Троицку СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Причиной стало обрушение облицовочного слоя кирпича наружной стены спортзала школы в поселке Морозкино, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным СК, обрушение произошло самопроизвольно 15 марта. Пострадавших нет, в это время занятия в спортзале не проводились. Дело завели по факту непринятия неустановленными должностными лицами своевременных мер по капремонту здания. Также следствие обратило внимание на публикацию в интернете, в которой жители обеспокоены тем, что натянутая оградительная лента не гарантирует полную безопасность детей.

Сотрудники СУ СКР по региону осмотрели место происшествия, запрошены необходимые документы.

Виталина Ярховска