В строительство комплекса по выпуску подшипников в Перми вложат более 350 млн рублей

Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае поддержал инвестпроект ООО «Дороги Пармы» по созданию комплекса автономной сборочной линии подшипниковой продукции. Промышленную площадку площадью 2,5 тыс. кв. м построят в Индустриальном районе Перми. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

По словам руководителя проекта Татьяны Михалевой, предприятие будет выпускать высококачественные подшипники, ориентированные на российских и белорусских производителей сельскохозяйственной техники, электродвигателей, транспортировочного оборудования и автомобилестроения. «Наша команда обладает значительным опытом для успешной реализации этого проекта с целью развития промышленного потенциала Пермского края»,— заявила госпожа Михалева. В реализацию проекта вложат более 350 млн руб. Запустить производство планируется не позднее 2030 года.

Региональная поддержка позволит инициатору проекта претендовать на административное сопровождение и получение земельных участков в аренду без торгов. При этом ООО «Дороги Пармы» направит не менее 3 млн руб. на поддержку социальных инициатив региона.

В пресс-службе краевого правительства отметили, что поддержка инвесторов и создание благоприятного инвестиционного климата в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» является драйвером роста Пермского края, позволяющим обеспечить приток капитала для модернизации производства, создания рабочих мест и повышения устойчивости экономики региона.