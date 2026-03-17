Прокуратура Ставрополья выявила пробелы в региональном земельном законе

Прокуратура Ставропольского края обнаружила серьезные нарушения в работе министерства имущественных отношений региона, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Минимущества не адаптировало региональное законодательство к федеральным изменениям в Земельном кодексе РФ. Эти нововведения вступили в силу 1 марта 2025 года и позволяют региональным правительствам или местным властям менять вид разрешенного использования сельскохозяйственных участков.

Прокуроры провели проверку и установили, что Ставропольский край не принял необходимый правовой акт. Без него власти не могут оперативно корректировать статус земель сельхозназначения. Это напрямую затрагивает права около 15 тысяч сельхозтоваропроизводителей и фермеров региона, которые владеют свыше 4,5 млн га паев, по данным Росреестра на конец 2025 года.

Министерство имущественных отношений под руководством министра Александра Галицына получило официальное предписание от прокуратуры. Надзорный орган требует немедленного устранения нарушений и восстановления прав фермеров. Прокуроры края Юрий Немкин лично контролирует исполнение.

Изменения в Земельном кодексе (статья 39.10) упростили процедуру для поддержки аграриев. Регионы теперь решают вопросы о переводе паев под дачное строительство или иные нужды без федеральных торгов. Ставрополье, где сельское хозяйство дает 18% ВРП (данные Минэкономразвития края за 2025 год), отстало от этой нормы. Фермеры жалуются на бюрократию: без регионального акта они месяцами ждут решений по 500–1000 га ежегодно.

Прокуратура уже выявила аналогичные проблемы в Труновском и Кочубеевском районах. Там вернули государству 30 тыс. кв. м и 6,2 тыс. кв. м земли, арендованной незаконно без торгов. В Предгорном районе экс-чиновник лишил пайщиков 55 га на 3,8 млн руб. из-за ошибок в межевании 80-х годов. Общий ущерб от таких нарушений в крае превысил 50 млн руб. за 2025 год, подсчитали надзорщики.

Министерство обещает внести проект закона в думу края до конца марта 2026 года. Это устранит пробел и ускорит обработку 2000 заявок фермеров на смену вида использования. Прокуратура предупреждает: без акта права товаропроизводителей остаются под угрозой.

Станислав Маслаков