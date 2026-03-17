Чистая прибыль салаватского «Битума» уменьшилась в 1,75 раза

Выручка ООО «Битум» — одного из крупнейших производителей дорожного битума в Башкирии — в прошлом году превысила 12,9 млрд руб., однако оказалась на 825,1 млн руб. меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании уменьшилась с 909,8 млн до 519,2 млн руб., следует из итоговой отчетности организации.

Себестоимость продаж компании в 2025 году уменьшилась на 7,7%, до 10,9 млрд руб. Сумма выплаченных дивидендов уменьшилась с 900 млн до 350 млн руб.

ООО «Битум» зарегистрировано в 1991 году в Салавате. В периметр компании входят предприятия «Салаватметалл» и «Современные битумные материалы». Учредителями «Битума» являются комбинированный ЗПИФ «Эксперт плюс» и АО «Центр инвестиций». Бенефициаром организации считается Дмитрий Донцов, гендиректор ООО «Финансовая группа "Дога"».

Идэль Гумеров