В Челябинске расследовали второе дело о мошенничестве директора ООО «Мадерндом»

Следователи Челябинской области завершили расследование второго уголовного дела в отношении директора ООО «Мадерндом», обвиняемого в шести эпизодах мошенничества с использованием служебного положения (ч. 3 и ч.4 ст. 159 УК РФ). Центральный районный суд рассмотрит материалы дела по существу, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным «СПАРК-Интерфакс», речь идет о директоре Максиме Дернове. По версии следствия, в 2022-2025 годах он заключил с жителями Челябинской области договоры о строительстве домов. Не исполнив свои обязательства, он похитил более 8,8 млн руб. у шести семей, считает следствие.

Недвижимость, автомобиль и прочее имущество директора ООО «Мадерндом» стоимостью 15 млн руб. арестованы.

В августе 2025 года следователи направили в суд первое уголовное дело в отношении Максима Дернова. Его также обвинили в мошенничестве (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) и легализации средств, приобретенных лицом в результате преступления (п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Тогда сообщалось о причинении ущерба трем семьях в размере 2,7 млн руб. из-за непостроенных домов в Еткульском, Сосновском и Красноармейском районах. По версии следствия, 450 тыс. руб. директор компании легализовал через знакомого предпринимателя, заключив с ним фиктивный договор оказания услуг, после чего получил от него деньги наличными.

