С начала 2026 года вертолет санпомощи в Ставрополе совершил десять вылетов

В Ставрополе с начала 2026 года вертолет санитарной авиации Городской клинической больницы скорой медицинской помощи выполнил десять вылетов. Информация об этом появилась в Telegram-канале больницы.

Фото: ГКБ СМП г. Ставрополь

Один из недавних случаев — эвакуация 55-летнего местного жителя. У него медики зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки, множественные переломы ребер с обеих сторон, а также перелом левой голени.

С помощью вертолета пострадавшего доставили в Ставрополь. Сейчас он находится в реанимации, под постоянным наблюдением.

Мария Хоперская