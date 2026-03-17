С начала 2026 года вертолет санпомощи в Ставрополе совершил десять вылетов
В Ставрополе с начала 2026 года вертолет санитарной авиации Городской клинической больницы скорой медицинской помощи выполнил десять вылетов. Информация об этом появилась в Telegram-канале больницы.
Фото: ГКБ СМП г. Ставрополь
Один из недавних случаев — эвакуация 55-летнего местного жителя. У него медики зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки, множественные переломы ребер с обеих сторон, а также перелом левой голени.
С помощью вертолета пострадавшего доставили в Ставрополь. Сейчас он находится в реанимации, под постоянным наблюдением.