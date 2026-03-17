В Дагестане авария обесточила 102 населенных пункта

Энергетики Дагестана борются с последствиями крупной аварии: без света остаются 102 населенных пункта в 12 районах республики, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пострадали 68,2 тыс. человек, включая тысячи детей, а также 153 социально значимых объекта вроде школ и больниц. Утром 17 марта в 8:05 по московскому времени МЧС России по региону зафиксировало отключение, которое началось еще накануне вечером.

Специалисты начали аварийно-восстановительные работы утром 17 марта с 9:00 мск силами двух бригад — шести человек и двух единиц техники. К полудню масштабы отключения выросли до 102 пунктов, но энергетики нарастили силы: задействовали 39 человек и 13 единиц техники из республиканской службы чрезвычайных ситуаций. Они обещают восстановить подачу к 21:00 17 марта, хотя точные сроки зависят от погоды и состояния ЛЭП.

Как ранее писал Ъ-Кавказ, предыдущая авария произошла 16 марта, когда без электричества остались 56 сел двух районов с населением около 5 тыс. человек, в том числе 1,3 тыс. детей. Перебои затронули 15 тыс. домов и 13 социальных учреждений в этих районах. Спасатели связывают инцидент с неблагоприятной погодой: 16–17 марта регион накрыли снегопады и обильные дожди, что привело к обрывам линий электропередачи.

Аналогичные аварии в регионе случались и раньше: в январе 2026-го замыкание на ЛЭП оставило без света 133 села и 107 тыс. человек в 13 районах. Тогда работали 86 электриков и 27 единиц техники, а причиной стали короткие замыкания. В марте 2026-го непогода уже обесточивала десятки сел из-за обрывов проводов.

Власти республики перевели службы в режим ЧС, чтобы ускорить ремонт. Энергетики обещают к вечеру вернуть свет всем 68,2 тыс. пострадавших, но полное восстановление ЛЭП потребует дополнительных проверок.

Станислав Маслаков