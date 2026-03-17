«Роза Хутор» подарит пожизненные ски-пассы российским золотым медалистам Паралимпиады 2026 года и их личным тренерам

Команда спортсменов паралимпийской сборной России триумфально заняла третье место, хотя была одной из самых малочисленных сборных, участвующих в Паралимпийских играх.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

В Милане и Кортина-д'Ампеццо завершились XIV зимние Паралимпийские Игры, ставшие для России историческим событием. Впервые за 12 лет команда российских спортсменов выступила под национальным флагом, с гимном страны и вошла в тройку лидеров общего медального зачёта среди 55 стран-участниц. В активе россиян 12 медалей, восемь из которых — золотые. И это при том, что на Игры смогли приехать всего шесть российских параатлетов.

Обладатели золотых медалей Паралимпиады 2026 года — горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев, лыжники Анастасия Багиян и Иван Голубков.

23-летняя Варвара Ворончихина стала двукратной чемпионкой Паралимпиады, выиграв соревнования в супергиганте и слаломе. Алексей Бугаев завоевал золото в слаломе, а также бронзовые медали в гигантском слаломе и скоростном спуске. Дебютантка Паралимпиады лыжница Анастасия Багиян выиграла три золотые медали — в спринте классическим стилем, гонке на 10 километров классическим ходом и гонке на 20 километров свободным стилем. Иван Голубков стал победителем в гонках на 10 и 20 километров.

Пожизненные годовые ски-пассы «Роза Хутор» получат не только победители Паралимпиады-2026. Курорт выступил с предложением обеспечить такими же абонементами всех олимпийских и паралимпийских чемпионов СССР и России и их личных тренеров — как зимних, так и летних Игр. С соответствующим предложением горный курорт обратился в Олимпийский и Паралимпийский комитеты России.

