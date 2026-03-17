В КБР летальность от инфаркта снизилась до 3,7%

В Кабардино-Балкарской Республике врачи добились выдающихся успехов в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, значительно опередив федеральные нормативы, сообщает пресс-служба администрации главы КБР.

Больничная летальность от инфаркта миокарда упала до 3,7%, хотя программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» требует не выше 4,8%. Летальность от инсульта сократилась до 11,7% против целевого среднероссийского показателя в 14,7%.

Медики республики оптимизировали маршрутизацию пациентов и ускорили оказание помощи. Скорая доставляет больных с признаками инфаркта прямо во второе подразделение Центра высоких медицинских технологий, где доступны рентгенэндоваскулярные операции и стентирование коронарных артерий под рентген-контролем. Это малоинвазивное вмешательство быстро восстанавливает проходимость сосудов и снижает нужду в сложных операциях вроде шунтирования сердца в федеральных клиниках. Время от начала острого нарушения мозгового кровообращения до помощи установилось на рекордных 35 минутах — гораздо быстрее средних по стране 60–90 минут.

Инсультные пациенты попадают в региональный сосудистый центр на базе республиканской клинической больницы или в два первичных сосудистых отделения. Здесь активно применяют внутривенную тромболитическую терапию (тромболизис) в первые часы и тромбоэмболэктомию для удаления тромбов из сосудов мозга. По итогам 2022 года КБР вошла в десятку регионов-лидеров по тромболизису с показателем 9,3% при федеральном плане 7%. Эти меры уже в 2024 году довели летальность от инфаркта до 3,1–3,5%, что стало лучшим результатом в России и Европе, по данным Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова.

Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов на круглом столе в парламенте в ноябре 2025 года подтвердил лидерство республики: по инфаркту — 3,5%, по инсульту — 13-е место среди 89 субъектов. Федеральное Минздрав отметило вклад КБР в общие успехи: по России больничная летальность от инфаркта снизилась с 13,1% в 2018-м до 9,8% в 2024-м, а от инсульта — с 19,2% до 15,8%. В КБР также почти вдвое сократили общую летальность от инфарктов за пять лет благодаря внедрению систем управления качеством медпомощи.

Врачи республики усилили амбулаторное лекарственное обеспечение. В 2023 году 97,5% пациентов после инфаркта, инсульта или операций на сосудах получили бесплатные препараты при плане 90%. Это ускоряет восстановление, снижает риск повторных приступов и повторных инфарктов — в других регионах, например Калмыкии, заболеваемость повторным инфарктом упала в 2,7 раза. КБР вошла в топ-10 субъектов по ключевым показателям здоровья населения: 6-е место по общей смертности, 9-е — по младенческой.

