На Ставрополье 78-летняя пенсионерка упала в траншею с водой и погибла

В Шпаковском районе Ставропольского края 78-летняя пенсионерка упала в траншею с водой и погибла. По данному факту возбудили уголовное дело о халатности (ч.2 ст. 293 УК РФ), обвинительное заключение уже утвердили, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Фигурантом в деле стал начальник ремонтно-эксплуатационного участка ресурсоснабжающей организации. ЧП случилось в хуторе Ташла. Рабочие выкопали траншею, которая наполнилась водой. Глубина ямы составила 1,2 метра. По версии следствия, обвиняемый не обеспечил установку на территории аварийных работ ограждений и предупреждающих знаков. В январе 2026 года в наполненную водой траншею упала пенсионерка. Она погибла на месте.

Уголовное дело направлено прокурором в Шпаковский районный суд для рассмотрения по существу.

