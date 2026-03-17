Жительницу Челябинска подозревают в фиктивной прописке 119 иностранцев

Отдел полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску возбудил уголовные дела в отношении местной жительницы. Ее подозревают в фиктивной прописке в своей квартире 119 иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Преступление раскрыли во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Высылка». По данным полиции, 72-летняя горожанка с начала прошлого года 67 раз регистрировала в квартире на улице Российской мигрантов. Всего она прописала у себя 119 иностранцев. При этом челябинка не собиралась предоставлять им жилье, подчеркивают в МВД. Всех мигрантов сняли с учета.

Виталина Ярховска