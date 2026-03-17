Цены на комнаты в Махачкале за год выросли на 3,7%

Рынок комнат в Махачкале демонстрирует устойчивый рост: в 2025 году средняя цена увеличилась на 3,7% и достигла 1,7 млн руб. Федеральный портал «Мир квартир» проанализировал данные по 70 городам России и подготовил исследование, на которое ссылается РБК Кавказ. Махачкала заняла 18-е место по стоимости комнат в стране.

В Северо-Кавказском федеральном округе ситуация различается. Ставрополь показал снижение цен на 2,7% — до 1,4 млн руб., тогда как Грозный отметился ростом на 8,7% до 1,5 млн руб. Эксперты связывают динамику в Дагестане с общим оживлением на рынке недвижимости: по данным Росстата за IV квартал 2025 года, цена квадратного метра на первичном рынке здесь достигла 118,6 тыс. руб., а на вторичном — 101,3 тыс. руб., что стало максимумом на Северном Кавказе.

По России средняя цена комнаты в марте 2026 года составила 1,5 млн руб., что на 6,1% выше уровня марта 2025-го. За год комнаты подорожали в 50 городах из 70, подешевели в 20, а предложение сократилось на 20%. Лидером роста стал Курск с плюсом 30,8%, за ним Казань (+24,3%) и Чебоксары с таким же показателем. Новокузнецк прибавил 23,9%, Улан-Удэ — 23%, Челябинск — 21,7%.

Снижение цен оказалось максимальным в Кемерово (–9%), Архангельске (–8,7%), Туле (–7%), Якутске (–7%), Симферополе (–5,7%) и Калуге (–5,6%). Москва лидирует по дороговизне — 4,5 млн руб. за комнату при падении на 5%, Сочи занимает второе место с 3,4 млн руб. (минус 3,3%), Казань — третье с 2,8 млн руб. после рывка на 24,3%.

Аналогичные тренды подтверждают другие данные: в Махачкале цена квадратного метра на вторичке выросла на 25% в 2025 году до 120,9 тыс. руб., что сделало город лидером среди 50 крупных рынков по данным SRG и РБК Недвижимость. Это отражает спрос на доступное жилье в регионе с высоким экономическим потенциалом.

При этом рынок вторички в Дагестане остается горячим — в октябре 2025-го аренда «однушек» подскочила на 19% до 29,4 тыс. руб.. Рост цен на комнаты логично вписывается в общую картину оживления, где дефицит предложения усиливает давление на стоимость.

