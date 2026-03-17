В Предгорном округе Ставрополья в доход государства обратили девять бесхозных машин

В Предгорном округе Ставропольского края в доход государства обратили девять автомобилей. Они простояли на спецстоянке более десяти лет, что указывало на их бесхозность. Об этом сообщили в госавтоинспекции региона.

Выяснилось, что брошенные автомобили были изъяты в качестве вещественных доказательств по уголовным делам. Однако, производство по делам прекратили, но транспортные средства никто не забрал.

Прокуратура обратилось в суд с требованием признать автомобили бесхозными и обратить их в доход государства. Доводы ведомства суд поддержал. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

