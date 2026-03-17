ООО «Тонны химии Поволжья» подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Татарстана по спору с ФНС России о налоговых доначислениях. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

«Тонны химии Поволжья» подали апелляцию по делу о налоговых доначислениях

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В июне суд отказал компании в удовлетворении иска к Межрайонной инспекции ФНС по Татарстану. Фирма пыталась оспорить доначисление НДС на 68,2 млн руб. и налога на прибыль на 9,2 млн руб., а также начисление пеней и штрафов.

Налоговый орган пришел к выводу, что часть операций компании с рядом контрагентов носила формальный характер и использовалась для получения необоснованных налоговых вычетов. Суд поддержал эту позицию и признал доначисления законными.

Компания зарегистрирована в 2012 году в Казани. Она работает в сфере оптовой торговли химическими продуктами. В августе прошлого года сообщалось, что руководителя «Тонны химии Поволжья» подозревают в неуплате НДС и налога на прибыль.

Анна Кайдалова