Частные инвесторы вложили 485 млрд рублей в проекты Кавказа

Департамент социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития России сообщил, что инвесторы привлекли 485,1 млрд руб. частных средств в прорывные проекты Северного Кавказа с начала их активной реализации, пишет «Эксперт Юг».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Эта сумма превысила плановый показатель на 6% и достигла 106% от цели. Общий объем вложений в эти инициативы составил почти 600 млрд руб. Минэкономразвития курирует 38 прорывных проектов, которые объединяют 103 подпроекта в отраслях промышленности, АПК, туризма, энергетики, IT, экологии, транспорта и логистики. Правительство РФ утвердило их в конце 2021 года для ускорения социально-экономического роста регионов СКФО. Проекты создают новые рабочие места и стимулируют развитие ключевых секторов.

До 2030 года общий целевой объем инвестиций достигнет 1,9 трлн руб., из них 1,6 трлн руб. обеспечит частный бизнес. В ближайшие два года, 2026 и 2027, власти ожидают еще 300 млрд руб. общих вложений. Ранее, к январю 2025 года, в проекты уже ввели 416 млрд руб., включая 355 млрд руб. частных, что составляло 85% от общего объема.

Данные департамента подтверждают положительную динамику: ранее в 2021–2023 годах прорывные инициативы привлекли 362 млрд руб. К 2025 году частные инвестиции в основной капитал СКФО выросли до 590,4 млрд руб., превысив бюджетные вложения на 58,3% против 41,7%. На каждый бюджетный рубль приходится 1,4 руб. частных средств.

Из 100 подпроектов 25 уже запустили в эксплуатацию, а проекты создали 24,4 тыс. рабочих мест. Ставропольский край лидирует: до 2030 года регион реализует пять крупных инициатив на 684 млрд руб., включая кластер удобрений за 270 млрд руб. и развитие КМВ за 250,3 млрд руб. Это добавит 42 тыс. рабочих мест в туризм, АПК, логистику и химию.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров прогнозирует 480 млрд руб. частных инвестиций в экономику края на 2026 год после 400 млрд руб. в 2025-м. Рост на 16,3% инвестиций в основной капитал СКФО в 2025 году обусловили частные вложения, занятость выросла на 1,5%, отгрузка товаров — на 5%.

