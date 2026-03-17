В Дагестане начался сев яровых культур
Сев яровых культур стартовал в Дагестане. По данным пресс-службы администрации главы республики, под них отведено 225 тысяч га.
«Более половины всех площадей республики засеют в Кизлярском, Хасавюртовском, Тарумовском, Ногайском, Бабаюртовском и Левашинском районах»,— уточняется в сообщении. На территории республики планируется посеять 96 тыс. га кормовых культур, 60 тыс. га зерновых, 40 тыс. га овощей, а также 18 тыс. га картофеля и 7,2 тыс. га бахчевых культур.