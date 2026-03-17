В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников

В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

При звучании сирен жителям рекомендуется не подходить к окнам. Следует укрыться в комнатах, которые не выходят на море, или в помещениях без окон — коридоре, ванной, туалете или кладовой.

Людям на улице советуют найти убежище в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе. Власти предупреждают, что нельзя использовать для укрытия автомобиль или прятаться под стенами многоквартирных домов.

Жителям рекомендуют сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала. Согласно сообщению, сигнал отменят сразу после того, как обстановка станет безопасной.

Алина Зорина