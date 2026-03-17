Крым вошел в топ-5 регионов по темпам экономического роста

Крым занял место в пятерке российских регионов — лидеров по совокупному темпу экономического развития. Как сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов, достижение стало результатом координированной работы местных властей, поддержки федерального центра и усилий жителей полуострова.

Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Валовой региональный продукт республики с 2015 года увеличился почти в 3,6 раза и составляет свыше 945 млрд руб. Такой рост обеспечили масштабные инвестиционные проекты, обновление инфраструктуры и интенсивное развитие промышленности, аграрного сектора и туризма.

«Достигнутые темпы экономического роста подтверждают правильность выбранного курса на привлечение инвестиций и создание благоприятного делового климата, что позволяет региону уверенно смотреть в будущее и наращивать свой потенциал»,— отметил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Алина Зорина