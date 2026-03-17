В Абинске водителя осудили на три года за ДТП с тремя погибшими

Абинский районный суд вынес приговор Дмитрию Засухину, признанному виновным в совершении преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно материалам дела, 29 июля 2025 года около 22:25 обвиняемый управлял автомобилем «Лада-2107» на дороге Краснодар—Верхнебаканский. При повороте налево молодой человек неправильно оценил дорожную ситуацию и не уступил дорогу мотоциклу Honda, двигавшемуся во встречном направлении. В результате столкновения погибли три человека: водитель и пассажир мотоцикла, а также пассажир отечественного автомобиля.

На судебном заседании подсудимый полностью признал вину и отказался давать показания.

Суд назначил Засухину наказание в виде лишения свободы на три года в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на три года. В места лишения свободы осужденный должен прибыть самостоятельно. Приговор пока не вступил в законную силу.

Алина Зорина