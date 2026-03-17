В Челябинской области на 44% чаще ищут курьеров на велосипедах на подработку

За год интерес к курьерам на велосипедах в Челябинской области для дополнительной занятости увеличился на 44%. На 29% чаще стали искать пеших курьеров. Исследование проводили «Авито Подработка» и сервис «Купер».

В целом по России 39% курьеров совмещают развоз заказов с основной работой. Еще 24% рассматривают доставку как основной источник дохода. Каждый десятый (10%) курьер одновременно подрабатывает и учится, 9% респондентов параллельно занимаются собственным бизнесом или фрилансом. Плюсами трудиться в доставке опрошенные называют выплаты и чаевые (65%), активный образ жизни (32%), возможность узнавать город (24%) и благодарность клиентов (23%). Более трети (31%) респондентов помогают родителям, 27% откладывают на покупку транспорта, 23% — на собственное жилье, 21% — на путешествия, 19% — на ремонт и обустройство жилья.

