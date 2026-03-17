В Челябинской области почти на 10% снизилось число выявленных детей-сирот

В 2025 году в Челябинской области выявили 1187 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это на 9,8% меньше, чем в 2024 году (1316), сообщил аппарат уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области „Ъ-Южный Урал“.

В результате смерти единственного или обоих родителей сиротой в прошлом году стал 381 ребенок, что на 6% меньше, чем в предыдущем. Число детей, чьи родители были лишены или ограничены в родительских правах, сократилось на 13%, до 488 человек. Число случаев лишения прав снизилось за год на 31% и составило 241.

На конец 2025 года в социальных учреждениях региона находились более 1,6 тыс. несовершеннолетних, из них почти 1,3 тыс. сирот и оставшихся без попечения родителей детей, а также 361 ребенок, не относящийся к категории сирот. За год число детей в учреждениях сократилось примерно на четверть.