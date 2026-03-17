Стали известны даты проведения Кавказского инвестиционного форума в Минводах

В Минеральных Водах объявлены новые даты проведения Кавказского инвестиционного форума. Мероприятие состоится с 28 по 30 апреля на площадке МВЦ «МинводыЭКСПО». Организатором выступает Фонд Росконгресс при поддержке Правительства РФ, Министерства экономического развития Российской Федерации и правительства Ставропольского края, сообщает пресс-служба КИФ.

Форум рассматривается как ключевая деловая площадка для развития экономики регионов Северного Кавказа и привлечения инвестиций. Центральной темой КИФ-2026 станет «Расширяя горизонты возможностей».

Как отметил вице-премьер РФ Александр Новак, по итогам девяти месяцев 2025 года Северо-Кавказский федеральный округ демонстрирует положительную динамику: инвестиции в основной капитал выросли на 16,3%, занятость — на 1,5%, объем отгруженной продукции и услуг — на 5%, реальные доходы населения — на 8,1%. По его словам, форум служит площадкой для диалога бизнеса и власти и способствует дальнейшему развитию макрорегиона.

Деловая программа форума рассчитана на три дня и включает тематические сессии, дискуссии и практические кейсы. Ключевым событием станет пленарное заседание, а основное внимание уделят агропромышленному комплексу, транспорту и логистике, туризму, образованию, цифровым технологиям, промышленности и энергетике.

Советник президента РФ Антон Кобяков подчеркнул, что КИФ остается актуальной платформой для демонстрации экономических результатов регионов и запуска новых инвестиционных проектов. В 2026 году отдельный акцент в программе будет сделан на культурной идентичности субъектов округа в рамках объявленного Года единства народов России.

По данным организаторов, архитектура деловой программы КИФ-2026 уже доступна на официальном сайте форума.

Никита Бесстужев