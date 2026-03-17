Ставрополье вошло в топ-3 регионов для отдыха в компании

Компании из трех и более взрослых активно бронируют санатории Ставропольского края — регион занял третье место с долей 13% от всех таких заказов в начале 2026 года. Пресс-служба «Яндекс.Путешествий» сообщила об этом тренде, подчеркнув рост числа подобных бронирований на 37% год к году. Средняя цена за ночь достигла 14,9 тыс. руб., что отражает популярность комфортного оздоровительного отдыха группами.

Лидером остается Краснодарский край с 37% бронирований, за ним следуют Москва и Московская область (21%), следом за Ставропольем идут Крым (10%) и Кемеровская область (4%). Эксперты объясняют успех Ставрополья близостью к крупным городам: 21% заказов приходится на москвичей, 15% — на жителей Краснодарского края, 4% — на петербуржцев. Группы предпочитают санатории в своем регионе или в паре часов езды, чтобы совместить лечение с командным общением.

Общий спрос на отели и апартаменты для компаний из трех и более человек подскочил на 45% в начале 2026 года по сравнению с прошлым годом. Рекордсмены по росту — Ростовская область (+64%), Москва и область (+57%), Татарстан (+52%), Карачаево-Черкесия (+21%), а Ставрополье прибавило 35%. Этот бум вписывается в тренд «экономики впечатлений», где фирмы выбирают wellness-туры для сплочения коллективов. Этот тренд наложился на привычный формат отдыха дружеской компанией.

Аналитики фиксируют удвоение спроса на санатории Ставрополья к весне 2026 года — 14% от всех заказов на март-май. Краснодарский край лидировал с 24,8%, Крым вырос до 13,2%, а средняя цена суточного проживания в спа-отелях достигла 16,4 тыс. руб. (+25% год к году). Рост на 57% по сравнению с 2024 годом подтверждает интерес россиян к здоровью и комфортному отдыху.

Такие цифры подкрепляют репутацию Ставрополья как здравницы: регион предлагает минеральные источники, чистый воздух и санаторно-курортный сервис. Туристы из Москвы и Краснодара едут за короткие туры на выходные, что стимулирует локальный бизнес. В 2025 году Ставрополье уже входило в топ-10 по коротким поездкам (+36% бронирований) со средней ценой 13,7 тыс. руб. за ночь.

