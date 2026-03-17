На Ставрополье доля отказов в автокредитах снизилась до 80,9%

В Ставропольском крае доля отказов в автокредитах в феврале 2026 года составила 80,9%, что на 2% ниже, чем в январе — 82,9%. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольшее количество отказов среди 30 регионов-лидеров в феврале 2026 года продемонстрировали Иркутская область (87,8%), Красноярский (85,6%) и Алтайский (85,3%) края, а также Кемеровская область (83,8%) и Краснодарский край (82,7%).

Самые низкие значения данного показателя наблюдались в Республике Чувашия (72,8%), Санкт-Петербурге (73,3%), Вологодской (73,7%) и Воронежской (74,6%) областях, а также в Республике Татарстан (74,9%).

По данным экспертов, несмотря на увеличение одобрения заявок на автокредиты, их уровень остается низким. Банки осторожны из-за ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой. Снижение ключевой ставки пока недостаточно для привлечения большинства заемщиков с хорошим кредитным качеством (более 750 баллов). Конкуренция за таких клиентов растет, и доля отказов по их заявкам составляет 55%.

Наталья Белоштейн