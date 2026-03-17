Суд в Петербурге дал пенсионеру пять лет условно за экспорт военных технологий

Московский районный суд Санкт-Петербурга признал 71-летнего местного жителя виновным в незаконной передаче иностранцу контролируемых авиационно-технических изделий и назначил ему пять лет лишения свободы условно, а также штраф в размере 300 тыс. рублей. Об этом сообщили в УФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

Изъятые изделия

Как уточнили в спецслужбе, фигурант продал представителю иностранного государства средства пассивной защиты от ракет, пиропатроны от боевых пушек и блоки управления противотанковыми управляемыми ракетами. Эти изделия применяются на вертолетах семейства Ми и боевых самолетах МиГ.

Мужчину задержали с поличным при получении денежных средств. Перемещение продукции за рубеж было пресечено.

Следственная служба управления возбудила уголовное дело. Суд признал петербуржца виновным по трем эпизодам ст. 189 УК РФ (незаконный экспорт из РФ или передача товаров, технологий, вооружения или военной техники).

Артемий Чулков