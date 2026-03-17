Суд освободил силовика от срока за хищение 2,25 млн рублей из ставропольского бюджета
Ставропольский краевой суд освободил от уголовного наказания бывшего заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Волгоградской области Руслана Тоймухамедова.
Суд изменил приговор Ленинского районного суда Ставрополя и принял решение в связи с истечением сроков давности преследования. Руслан Тоймухамедов, 43-летний экс-полковник, полностью признал вину и возместил весь причиненный ущерб.
Руслан Тоймухамедов организовал аферу совместно с экс-руководителем Фонда поддержки предпринимательства Ставропольского края Еленой Самариной. Они похитили 2,25 млн руб. из бюджета края, выделенного министерством экономического развития на международную выставку и бизнес-миссию в Турции и Туркменистане. Следствие установило, что подсудимые включили в смету «мертвые души» — фиктивных участников, которые не посещали мероприятия и не получали услуги. Фактически поездки не состоялись, но Руслан Тоймухамедов и Елена Самарина подали в минэкономразвития фальшивые отчеты о расходовании средств.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в крупном и особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Следователи из УФСБ по Ставропольскому краю собрали доказательства причастности Руслана Тоймухамедова, задержанного 15 мая 2025 года прямо на рабочем месте в волгоградском главке МВД. Суд поместил его в СИЗО, а Ленинский райсуд Ставрополя в декабре 2025-го приговорил к 1,5 года колонии-поселения. Руслан Тоймухамедов обжаловал вердикт, и краевой суд 28 января 2026 года удовлетворил апелляцию, освободив его от ответственности.