Резкий рост числа безнадзорных детей на Южном Урале объяснили профилактикой

В ГУ МВД России по Челябинской области объяснили резкий рост числа безнадзорных и беспризорных детей профилактической работой по выявлению несовершеннолетних на улицах и в общественных местах в ночное время.

«Действия сотрудников органов внутренних дел были направлены исключительно на реализацию требований действующего законодательства и защиту прав детей. Все принимаемые полицией меры преследуют одну цель — сбережение здоровья несовершеннолетних, предотвращение совершения в отношении них преступлений и правонарушений, а также недопущение ситуаций, способных нанести вред их физическому и нравственному развитию»,— прокомментировали в пресс-службе регионального полицейского главка „Ъ-Южный Урал“.

Детям до 16 лет запрещено находиться на улицах и в общественных местах без сопровождения взрослых с 22:00 до 6:00, подросткам в возрасте 16-18 лет — с 23:00 до 6:00.

В ГУ МВД сообщили, что по каждому выявленному факту с родителями или законными представителями и детьми провели «разъяснительные беседы», а также приняли меры административного воздействия.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал», по данным портала государственной статистики, в 2025 году сотрудники МВД выявили в Челябинской области почти 3 тыс. безнадзорных и беспризорных детей. Годом ранее таких было всего 566. По общему числу безнадзорных несовершеннолетних Южный Урал занимает третье место среди регионов РФ после Москвы и Тувы.