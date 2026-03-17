В Анапе объявлена угроза атаки БПЛА

В Анапе объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Жителям Анапы рекомендуется соблюдать правила безопасности. Находящимся дома не следует выходить на улицу, необходимо укрыться в помещениях без окон — в ванной, туалете, коридоре или кладовой. Запрещается пользоваться лифтом и находиться рядом с окнами и дверями.

Гражданам на улице советуют укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, в подвалах домов или на подземных парковках. Опасно прятаться у стен многоквартирных домов, использовать в качестве укрытия автомобиль или остановочные павильоны. Водителям рекомендуется остановиться, покинуть машину и спрятаться за крепкое строение или лечь на землю, отползти к защищенному месту.

Власти города-курорта также напомнили о запрете публикации в социальных сетях фото или видео дронов, работы систем противовоздушной обороны и специальных служб.

Населению рекомендуется сохранять спокойствие, ждать отмены сигнала опасности и следить за новостями в официальных источниках. Единый телефон оперативных служб — 112.

Алина Зорина