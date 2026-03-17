В аэропорту Краснодара снова ввели ограничения на полеты
Ограничения на полеты снова введены в аэропорту Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Ограничения введены на прием и выпуск самолетов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.
«Ъ-Кубань» писал, что после снятия ночных ограничений на полеты в аэропорту Краснодара на прилет и на вылет задержаны десять рейсов. По данным Минобороны РФ, этим утром над территорией Краснодарского края уничтожили два беспилотника.