Компания из Твери отремонтирует 13 многоэтажек на Ставрополье за 73 млн рублей

Компания «ТВЕРЬСТРОЙСЕРВИС» из Тверской области получила контракт на 73 млн рублей для капитального ремонта 13 многоквартирных домов в Ставропольском крае, сообщили в региональном фонде капремонта.

Электронный аукцион распределил работы по трем населенным пунктам: пять домов в Солнечнодольске Изобильненского округа, два — в Красногвардейском и шесть — в Донском. Подрядчик обновит семь крыш, три фундамента и шесть инженерных систем водоснабжения и электроснабжения.

Гендиректор Фонда капремонта края Павел Корниенко назначил строгий строительный надзор. Специалисты проверят материалы, технологии и каждый этап работ. Корниенко, возглавивший фонд в декабре 2024 года, заявил: «Капремонт восстанавливает надежность зданий. Контроль на всех стадиях гарантирует долговечность на десятилетия».

«ТВЕРЬСТРОЙСЕРВИС» зарегистрирована в Твери и специализируется на строительстве и ремонте. Компания участвует в госзакупках по капремонту жилфонда и инженерных сетей в регионах России. Она успешно выполняет аналогичные контракты в Центральном федеральном округе, где фокусируется на обновлении типового жилья 1960–1980-х годов постройки — эпохи массового домостроения с 50-летним ресурсом.

Региональная программа Ставрополья охватывает 9289 домов, из них 7348 стоят на счетах оператора; отремонтировали уже 3329 зданий и 8510 конструкций. В 2026 году власти запланировали капремонт крыш в 211 домах. Недавно завершили работы в шести пятиэтажках Ставрополя и заменили 21 лифт. Взносы жильцов составляют 18,17 руб./кв. м без лифта и 19,17 руб. — с лифтом.

Станислав Маслаков