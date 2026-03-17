В порту Новороссийска будут слышны стрельбы

В акватории Новороссийска пройдут учения со стрельбами 17 марта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Учения военно-морской базы будут проходить в дневное и ночное время, с 11:00 до 13:00 и с 23:00 до 01:00. НВМБ отработает практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров.

При проведении стрельб в акватории порта Новороссийска запрещается движение всех маломерных судов и плавательных средств, в том числе прогулочных, спортивных парусных судов. Ограничения распространяются на подводные работы и водолазные спуски.

София Моисеенко