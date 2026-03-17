В Ставрополе адвоката и юриста осудили за мошенничество

Промышленный районный суд Ставрополя признал виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) адвоката региональной адвокатской палаты и юриста. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как установил суд, юрист и адвокат ввели в заблуждение своего клиента, сообщив ему, что могут повлиять на решение суда кассационной инстанции по уголовному делу в отношении его родного брата, осужденного за вымогательство. За свои услуги осужденные потребовали 4 млн рублей.

Подсудимые получили наказание на срок от 1,5 года и два года колонии общего режима. «Кроме того, адвокат на два года лишен права заниматься адвокатской деятельностью, юрист – лишен права заниматься деятельностью, связанной с оказанием юридических услуг на срок два года»,— сказано в сообщении.

