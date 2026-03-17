Силовики провели новые обыски у предполагаемых членов челябинской ОПГ

В Челябинской области сотрудники региональных управлений ФСБ, МВД и Росгвардии провели очередные обыски в домах предполагаемых участников преступной группы, связанной с арестованным криминальным авторитетом Артаком Варосяном и его активными сторонниками. Обнаружены и изъяты драгоценные металлы, добытые преступным путем на золотодобывающих предприятиях, в том числе на ПАО «Южуралзолото группа компаний», сообщил „Ъ-Южный Урал“ источник в правоохранительных органах.

Оперативно-разыскные и следственные мероприятия прошли 17 марта в рамках ранее возбужденного ГУ МВД России по Челябинской области уголовного дела по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Всего проведено девять обысков. Кроме драгметаллов обнаружены и изъяты запрещенные и незаконные к обороту предметы и вещества.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в ноябре 2025 года сотрудники ФСБ и МВД задержали в Челябинске предполагаемого лидера ОПГ «Артаковские» Артака Варосяна. Ему предъявлено обвинение в вымогательстве под угрозой насилия (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Фигурант находится в следственном изоляторе. В декабре прошлого года силовики задержали более 10 предполагаемых участников преступного сообщества. В феврале этого года силовики провели новые обыски и задержали еще девять фигурантов. Кроме того, также в феврале в Дагестане и Челябинской области были задержаны предполагаемые лидер и участники другой группировки, связанной с «Артаковскими».