В аэропорту Краснодара задержаны 10 рейсов

10 рейсов задержаны в аэропорту Краснодара на прилет и вылет после ночных ограничений на полеты. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным на 08:55 мск, в аэропорту Краснодара на вылет задержаны четыре рейса. Они должны отправиться в Наманган, Москву, Стамбул и Анталью. На прилет задерживаются шесть рейсов из Намангана, Самарканда, Москвы, Антальи, Стамбула и Уфы.

«Ъ-Кубань» писал, что ограничения на полеты в аэропорту Краснодара сняли утром 17 марта. По данным Минобороны, над Краснодарским краем этой ночью ликвидировали 28 беспилотных летательных аппаратов. Всего над регионами России в это время ликвидировали 206 украинских беспилотников. 12 БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря и один — над Республикой Адыгея.

Алина Зорина