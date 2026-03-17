Над Краснодарским краем сбили 28 беспилотников

Над территорией Краснодарского края в течение прошедшей ночи ликвидировали 28 БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 20:00 16 марта до 07:00 17 марта. Всего над регионами России в это время ликвидировали 206 украинских беспилотников. Среди них 28 — над Краснодарским краем, 18 — над Республикой Крым, 12 — над акваторией Азовского моря и один — над Республикой Адыгея.

«Ъ-Кубань» писал, что этой ночью в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты воздушных судов. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов. Утром 17 марта их сняли.

Алина Зорина