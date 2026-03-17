Ярославский аэропорт возобновил работу

В ярославском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, которые вводились на фоне объявленной в регионе беспилотной опасности. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил 17 марта в 8:13.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов в субботу, 14 марта в 13:49, а затем в воскресенье, 15 марта в 11:59. Об их снятии не сообщалось до настоящего момента.

Согласно данным онлайн-табло ярославского аэропорта, 16 марта был отменен вылет в Санкт-Петербург в 18:55, 17 марта — в Сочи в 2:50 и в Казань в 6:10.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что над территорией Ярославской области было сбито 12 беспилотников в период с 23:00 15 марта до 16:00 16 марта. С субботы в регионе действует режим беспилотной опасности, об отмене которого губернатор Михаил Евраев не сообщал.

Алла Чижова