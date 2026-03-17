На Ставрополье с начала года 21 человек пострадал от укусов клещей

В Ставропольском крае на прошлой неделе в больницы после укусов клещей обратились шесть человек, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Как уточняется в сообщении, с начала года в регионе был выявлен 21 случай укуса клещей. «Для предотвращения заползания клещей под одежду необходимо надевать одежду, препятствующую наползанию клещей (брюки, заправленные в сапоги или носки) и использовать для ее обработки реппеленты»,— говорится в сообщении. Также жителям региона рекомендовали периодически осматривать тело, чтобы вовремя обнаружить клеща.

Наталья Шинкарева