В Тюмени возбудили дело из-за буллинга учениц школы

Управление СКР по Тюменской области возбудило уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) из-за буллинга учениц одной из школ в Тюмени. Доклад о расследовании обстоятельств направят в центральный аппарат ведомства, передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно информации СМИ, старшеклассницы совершали противоправные действия в отношении младших учениц школы, о чем одна из пострадавших рассказала маме. При этом это уже не первый случай подобного поведения старшеклассниц.

По данным портала 72.ru, к ученице шестого класса и ее подруге пристали девятиклассницы, которые закрыли их в туалете. Там их пугали, грубо разговаривали, снимали на телефон. Девочка позвонила маме и сказала, что их с подругой хотят избить. Когда мама прибыла в школу, то ей рассказали, что девятиклассницы убеждали других школьников побить младших за деньги.

Ирина Пичурина