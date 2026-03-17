В Ессентуках снесут недостроенный дом на Первомайской

Недострой на углу Первомайской и переулка Школьного в Ессентуках снесут в этом году, сообщил в своем Telegram-канале глава городской администрации Владимир Крутников.

Первое решение о сносе здания было принято в 2021 году, а кассационное — в 2022. «Мы уже подготовили все необходимое: осмотрели здание, разработали план сноса и отключили объект от всех сетей. В течение месяца определим подрядчика, который снесет здание до конца мая»,— пояснил господин Крутников.

Наталья Шинкарева