В ДТП под Асбестом погибли три человека
На 3 км дороги Новоокунево — Рефтинский под Асбестом погибли три человека в результате ДТП из-за столкновения легковых автомобилей, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Фото: ГИБДД Свердловской области
Инцидент произошел 16 марта. По предварительным данным, водитель Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу, где столкнулся с Infiniti. В аварии погибли водитель и пассажир Mitsubishi, а также пассажир Infiniti. Водителю Infiniti оказывается помощь в больнице.
Личности погибших устанавливаются. По факту происшествия назначено проведение расследования.