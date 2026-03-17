В ДТП под Асбестом погибли три человека

На 3 км дороги Новоокунево — Рефтинский под Асбестом погибли три человека в результате ДТП из-за столкновения легковых автомобилей, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Инцидент произошел 16 марта. По предварительным данным, водитель Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу, где столкнулся с Infiniti. В аварии погибли водитель и пассажир Mitsubishi, а также пассажир Infiniti. Водителю Infiniti оказывается помощь в больнице.

Личности погибших устанавливаются. По факту происшествия назначено проведение расследования.

Ирина Пичурина