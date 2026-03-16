Главные новости за 16 марта. Кавказ

В Ставропольском крае за период с 1 февраля по 12 марта 2026 года средний чек салонов красоты вырос на 4% и составил 1934 руб., а спа-салонов увеличился на 6% – до 2416 руб.

Регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) замкнули рейтинг субъектов РФ по уровню безработицы в IV квартале 2025 года, подготовленный РИА Новости.

Ставропольский край в 2026 году капитально отремонтирует внутридомовые системы теплоснабжения в 170 многоквартирных домах.

Генерал Николай Басов из Забайкалья возглавил управление МЧС по Ставрополью. Смена руководства в Ставрополе произошла после ухода генерал-лейтенанта Владимира Кия в сентябре 2025 года.

За январь и февраль 2026 года следователи СК России по Ставропольскому краю возбудили 125 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних.

Дефицит кадров в туризме в СКФО к 2030 году может достигнуть 40 тыс. вакансий.

Росконгресс перенес Кавказский инвестиционный форум–2026 на более ранние сроки: мероприятие в МВЦ «МинводыЭКСПО» в Минеральных Водах пройдет не в мае, а с 28 по 30 апреля 2026 года.

Власти Северной Осетии направят более 110 млн руб. на благоустройство мемориального комплекса «Город ангелов» в Беслане.