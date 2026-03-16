Главные новости за 16 марта. Новороссийск

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подтвердил факт гибели 16-летней школьницы из Новороссийска, пропавшей 10 марта.

К аэропорту Анапы запустят новую железнодорожную ветку после открытия воздушной гавани.

Власти Новороссийска объяснили причину пробок на въезде в город. На участке федеральной трассы ведутся ремонтные работы, которые продлятся до июля.

Геленджик вошел в число городов, популярных для отдыха компаниями в марте 2026 года. Средняя стоимость ночи в городе-курорте составляет 5,2 тыс. руб.

В Новороссийске выявили 135 незаконных рекламных вывесок с начала года.

На территории Новороссийска планируется создать креативный кластер с площадкой для кинопроизводства. Объем инвестиций оценивается в 12 млрд руб.

В парке Фрунзе Новороссийска обустраивают систему автополива растений. В декабре 2025 года на эти цели из муниципального бюджета выделили 4,7 млн руб.