Главные новости за 16 марта. Новороссийск
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подтвердил факт гибели 16-летней школьницы из Новороссийска, пропавшей 10 марта.
К аэропорту Анапы запустят новую железнодорожную ветку после открытия воздушной гавани.
Власти Новороссийска объяснили причину пробок на въезде в город. На участке федеральной трассы ведутся ремонтные работы, которые продлятся до июля.
Геленджик вошел в число городов, популярных для отдыха компаниями в марте 2026 года. Средняя стоимость ночи в городе-курорте составляет 5,2 тыс. руб.
В Новороссийске выявили 135 незаконных рекламных вывесок с начала года.
На территории Новороссийска планируется создать креативный кластер с площадкой для кинопроизводства. Объем инвестиций оценивается в 12 млрд руб.
В парке Фрунзе Новороссийска обустраивают систему автополива растений. В декабре 2025 года на эти цели из муниципального бюджета выделили 4,7 млн руб.