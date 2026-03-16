В Ставрополе адвокат и доцент осуждены за мошенничество на 4 млн рублей

В Ставрополе суд приговорил адвоката и бывшего преподавателя вуза к лишению свободы за мошенничество — они получили от мужчины 4 млн руб., обещав за взятку отменить приговор его брату, хотя заведомо не могли повлиять на решение суда. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

С декабря 2023 года по февраль 2024 года мужчина обратился к знакомому адвокату с просьбой найти человека, способного за деньги добиться отмены судебного решения апелляционной инстанции. Этим решением брат заявителя был осужден к длительному лишению свободы.

Адвокат вступил в преступный сговор с доцентом кафедры одного из ставропольских вузов. Злоумышленники предложили мужчине помочь за взятку. При этом они понимали, что не способны повлиять на судебное решение. Мужчина согласился на предложение и передал участникам схемы оговоренную сумму.

Суд признал адвоката и бывшего доцента виновными в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Им назначены сроки лишения свободы от полутора до двух лет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденные должны выплатить штрафы от 150 до 200 тыс. руб.

Адвокат дополнительно лишен права заниматься адвокатской деятельностью и оказывать юридические услуги на два года.

Приговор пока не вступил в силу. Следователи СКР также дали правовую оценку действиям взяткодателя.

Тат Гаспарян