Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Розничные продажи алкоголя* в январе—феврале 2026 года

Категория Объем продаж (тыс. дал) Изменение год к году (%)
Алкоголь* 31713,3 –1,1
Напитки крепче 9% 19146,5 2,3
Водка 11564,4 0,6
Ликеро-водочные изделия 3252,6 15,2
Коньяк 2053,8 –2,7
Слабоалкогольная продукция 129,9 –60,7
Вино тихое 8161,2 –4,7
Вино игристое 3509,4 3,2
Виноградосодержащие напитки без этилового спирта 31,3 –32
Виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом 264,3 1,7
Вина ликерные 158,3 –11,6
Плодовая алкогольная продукция 312,5 –43,5

*Без учета пива, сидра, пуаре и медовухи.

Источник: Росалкогольтабакконтроль.

Новости компаний Все