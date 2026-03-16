Подросток в Пензе поджег три базовые станции за деньги по заданию из мессенджера
В Пензенской области силовики задержали 17-летнего местного жителя по подозрению в поджогах трех базовых станций подвижной радиосвязи. Следствие возбудило дело о теракте (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), сообщили в пресс-службе СК РФ.
Подросток, по данным следствия, до 7 марта этого года переписывался в мессенджере с неизвестным, который предложил ему заработать деньги. Юноше нужно было дестабилизировать мобильную связь в Пензе.
Как сообщают в СК, фигурант в период с 7 по 9 марта, получив в интернете сведения о местонахождении трех базовых станций в облцентре, поджег их. За это юноше выплатили деньги. Свои действия подозреваемый снимал на камеру смартфона.
После преступления фигуранта задержали сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело расследуется. Юноша находится под стражей.