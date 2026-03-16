В Кисловодске системы ИИ-слежки помогли поймать 93 человека

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев сообщил в своем Telegram-канале о выдающихся результатах системы распознавания лиц, интегрированной в комплекс «Безопасный город».

За шесть месяцев работы отечественный ИИ FindFace Server помог задержать 93 человека. Из них 41 фигурант федерального розыска, 46 — оперативного учета, один нелегальный мигрант и пять нарушителей административного порядка. Система также способствовала раскрытию 48 преступлений.

Технология FindFace Server, разработанная российской компанией NTechLab еще в 2016 году, сравнивает лица с точностью до 99% за доли секунды. Городские камеры видеонаблюдения передают данные в эту нейросеть, которая сверяет их с базой розыскных карточек. В Кисловодске база насчитывает десятки тысяч записей, включая федеральных разыскиваемых и лиц под административным надзором. Мэр подчеркнул молниеносность работы: после загрузки карточки местонахождение определяют менее чем за сутки, а от фиксации камерой до задержания проходит 8–9 минут. В отдельных случаях весь процесс укладывался в 15 минут.

Система заработала в Кисловодске с начала 2025 года на базе 400 камер. Уже тогда, к ноябрю 2025-го, ИИ помог поймать 16 человек из федерального розыска. Пилотный проект запустили в конце 2024 года, и он доказал эффективность в курортном городе с большим потоком туристов. Пресс-служба мэрии отметила, что «Безопасный город» стал реальным инструментом защиты жителей и гостей.

Успех Кисловодска вдохновил губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова распространить практику на другие муниципалитеты. Мэр Евгений Моисеев обещает развивать направление: власти планируют добавить камеры в людных местах и расширить функционал. Аналогичные системы уже работают в других российских городах, но результаты Кисловодска — одни из лучших по оперативности.

FindFace Server интегрируют в корпоративные сети через REST API, что упрощает внедрение. Российский алгоритм победил в международных тестах MegaFace и NIST.

Станислав Маслаков