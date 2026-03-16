Анапу готовят к предстоящему курортному сезону

В Анапе проводятся работы по подготовке к курортному сезону сразу в нескольких направлениях. Об этом заявила мэр города Светлана Маслова, делясь результатами оперативного совещания по итогам прошедшей недели.

На территории Анапы выполняется ремонт и покраска малых архитектурных форм, расконсервация фонтанов и оформление городских клумб. Отдельное внимание власти города на совещании уделили дорожному ремонту и сфере социального строительства.

Светлана Маслова дала поручение усилить работу по составлению технических заданий для подрядчиков, а также по контролю за реализацией каждого проекта.

Недавно на километровом участке пляжа в Витязево завершили экспериментальные работы по отсыпке дополнительного слоя песка. Роспотребнадзор изъял более 20 проб грунта. По результатам исследования ведомства будет принято решение о формате предстоящего курортного сезона в Анапе. В случае, если отсыпка песка продемонстрирует положительную динамику, метод могут начать применять на других пляжах в Анапском и Темрюкском районах.

София Моисеенко