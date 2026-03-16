В «ЛизаАлерт» подтвердили гибель ушедшей в горы Новороссийска школьницы

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» официально сообщил о завершении поисков 16-летней Елизаветы К., которая ушла в горы 10 марта для проведения «эксперимента по выживанию» и не вернулась. Девушка найдена погибшей.

Вечером 16 марта на странице ПСО «ЛизаАлерт» по Краснодарскому краю появилось краткое сообщение: «Найдена. Погибла. Соболезнуем родным и близким».

По данным «Новороссийского рабочего», Елизавета К. отправилась в горы днем 10 марта. Она покинула дом в Южном районе города, намереваясь идти в школу № 29, однако на занятиях так и не появилась. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что девушка зашла в магазин, где приобрела йогурт, сок и шоколадку.

Вечером того же дня Елизавета якобы вышла на связь с одноклассниками. Она сообщила друзьям, что находится на склонах Маркотхского хребта и намерена провести «эксперимент по выживанию». Школьница отправила подруге фотографию с видом на новороссийский элеватор, что позволило определить примерный район поисков. Утром 11 марта она вновь позвонила знакомому и заявила, что не планирует возвращаться домой, после чего перестала выходить на связь.

По данным СМИ незадолго до исчезновения школьница закрыла свой тематический Telegram-канал, где на протяжении трех лет публиковала собственные рисунки аниме-персонажей. Ее бабушка рассказала журналистам, что в семье не было ссор и конфликтов, которые могли бы подтолкнуть внучку к уходу, и случившееся стало для родных полной неожиданностью.

В поисковой операции были задействованы сотрудники полиции, добровольцы «ЛизаАлерт», а также местные охотники и мотоциклисты на внедорожной технике.

Официальных комментариев от Следственного комитета на данный момент не поступало.

Наталья Решетняк