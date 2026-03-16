Малкинский водозабор на Ставрополье вдвое нарастит подачу воды

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о ремонте семи артезианской скважины на Малкинском месторождении подземных вод.

Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Специалисты ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» капитально отремонтируют эти скважины, чтобы устранить засоры от песка, ржавчины и карбонатных отложений, которые снижают дебит в процессе эксплуатации. Работы повысят общую производительность водозабора и обеспечат дополнительно 15 тыс. кубометров питьевой воды в сутки для 15 населенных пунктов в Георгиевском, Кировском и Минераловодском округах.

В Георгиевском округе «Крайводоканал» уже обустроил четвертую по счету новую скважину. В 2025 году предприятие пробурило три аналогичные скважины глубиной до 250 метров, что увеличило забор воды до 7,7 тыс. кубометров в сутки. Ремонт семи старых скважин дополнит эти усилия: в текущем году уже завершили плановую чистку двух из шести, применив механическую обработку и гидродинамическую промывку фильтров. К лету 2026 года на Малкинском месторождении задействуют 42 скважины, а общая суточная подача вырастет с нынешних 60–62 тыс. до 75–77 тыс. кубометров.

Дополнительный ресурс направят в Георгиевск, Минеральные Воды, станицу Незлобную, село Краснокумское, поселок Новый, Шаумянский, Терский, хутор Кирова и еще 11 пунктов Кавминвод. В 2025 году после ввода двух новых скважин и ремонта подача уже выросла на 7 тыс. кубометров, покрыв дефицит для трех городов и 12 сел. Летом потребление воды в аграрном крае возрастает в разы — в Малкинский водовод ежегодно уходит около 18 млн кубометров, но этого не хватает.

Проект реализуют в рамках производственной программы «Крайводоканала» и договора на техническое присоединение за счет амортизационных средств. За пять лет предприятие реконструировало 42 скважины, включая три на Малкинском водозаборе в 2020–2021 годах, что сразу усилило водоснабжение Новопавловска и соседних территорий. В 2025-м пробурили две скважины в июне, еще две — к сентябрю, а бурение третьей и четвертой продолжается в Кировском округе. Власти края привлекут частные инвестиции для дальнейшей модернизации, чтобы стабилизировать подачу в жару.

Станислав Маслаков