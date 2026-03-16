В Саратовской области дебаркадер оторвался от пристани и поплыл вниз по Волге

В Саратовской области дебаркадер оторвался от пристани и проплыл 100 метров вниз по Волге. Инцидент произошел в Вольске вечером 15 марта, сообщает «Вольск.ру». К пристани в сезон навигации швартовались речные суда.

Фото: Яндекс Карты

Происшествие произошло между 9 и 10 вечера. Сотрудники «Комбината «Благоустройство», на балансе которого числится пристань, уже зафиксировали оторвавшийся понтон тросом. Сейчас решается вопрос о возвращении дебаркадера к месту швартовки.

Дебаркадер крепили на зимовку около нижнего мода осенью прошлого года. В качестве крепления были два троса, один из которых порвался. Источник издания сообщил о том, что из-за этого пристань со льдом потащило вниз по течению, после чего она села на мель.

Марина Окорокова